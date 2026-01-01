В двух малых городах Тюменской области можно оформить семейную ипотеку на вторичку

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

В Ялуторовское и Заводоуковске можно оформить семейную ипотеку на вторичку. Эти два малых города Тюменской области включили в обновленный список 891 территории России, где у семей с детьми есть возможность приобрести жилье по льготной ставке 6 % в первые шесть месяцев 2026 г. Список и условия опубликованы на сайте ДОМ.РФ.

Купить квартиру на вторичном рынке возможно в городах России, где нет строящихся многоквартирных домов или их количество не превышает двух. В свою очередь дом, в котором приобретается квартира, не должен быть старше 20 лет на момент заключения кредитного договора, а продавец и покупатель жилья не должны быть членами семьи, родственниками, партнерами по бизнесу или другим взаимозависимыми лицам, уточнили в госкорпорации ДОМ.РФ.

Оксана Корнеенкова