В развитие водоснабжения Тюменской области инвестируют 4,6 млрд рублей

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

4,6 млрд рублей планирует инвестировать в развитие систем водоснабжения и водоотведения Тюменской области в 2026 году, сообщает Росводоканал Тюмень. В областном центре крупные вложения будут направлены на завершение реконструкции Метелевских водоочистных сооружений, продолжение реконструкции сооружений очистки сточных вод и строительство кольцевого водопровода.

По информации компании, в Тюменском округе завершат ряд долгосрочных проектов. Предстоит запустить магистральный водопровод до п. Богандинский, Андреевский и Новотуринский, а также канализационные коллекторы и сливные станции в с. Мальково, п. Богандинский, п. Винзили, д. Посохова и канализационные насосные станции в с. Ембаево и с. Кулаково.

"В этом году нам предстоит начать ряд масштабных проектов в сельских поселениях региона, где мы приступили к операционной деятельности в декабре 2025 года. На первом этапе разработаем проектно-сметную документацию для строительства и реконструкции двух десятков объектов, определим подрядные организации, чтобы уже в 2027 году приступить к строительно-монтажным работам", - рассказала генеральный директор "Росводоканал Тюмень" Ольга Сарбаева.

На разработку проектов тюменский водоканал направит более 30 млн рублей. В инвестиционной программе предприятия реконструкция и строительство 15 водоочистных сооружений. В том числе в селах Исетское и Ярково, п. Нижняя Тавда и шести деревнях этого округа, четырех деревнях Аромашевского округа и трех деревнях Упоровского округа. В селах Большое Сорокино, Аромашево, Ярково и Исетское спроектируют канализационные очистные сооружения.

В 2025 году инвестиции "Росводоканал Тюмень" в развитие Тюменской агломерации и Исетского округа превысили 4,3 млрд рублей. Выполнен комплекс мероприятий, нацеленных на повышение качества воды и сточных вод. Обеспечены надежным водоснабжением жители поселков Боровский и Московский, деревень Падерина, Гусево, Зубарева, Перевалова и Головина Тюменского округа. Построено и реконструировано более 100 км коммуникаций.