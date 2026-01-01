  • 16 января 202616.01.2026пятница
На пожаре под Тюменью погибла женщина

Происшествия, 10:29 16 января 2026

МЧС по Тюменской области | Фото: МЧС по Тюменской области

Пожар в СНТ "Торфяник" произошёл в первом часу ночи 16 января. Горел частный одноэтажный жилой дом на ул. Северная, сообщает МЧС по Тюменской области.

Огонь перекинулся на соседнюю хозяйственную постройку. Прибывшие спасатели оперативно остановили распространение огня. Пожар ликвидирован на площади 124 кв. м.

Были задействованы 23 сотрудника и шесть единиц техники. В ходе тушения пожара было обнаружено тело погибшей женщины. Причина происшествия устанавливается.



# ГУ МЧС России по Тюменской области , пожар


