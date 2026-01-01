В Тюмени проведут онлайн-переговоры с китайскими компаниями
Онлайн-переговоры с китайскими компаниями проведут в Тюмени 5 февраля, начало в 9 часов 30 минут. В первую очередь ожидают предпринимателей сфер производства, переработки сельхозпродукции, строительства, бизнес-консалтинга и других, сообщает ТПП Тюменской области.
Для членов палаты и Строительно-индустриального кластера участие бесплатное.
Регистрация и подробная информация по телефону: +7 (912) 927 9216, Екатерина Ульянцева, вице-президент ТПП Тюменской области.