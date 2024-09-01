Лучшие практики сопровождения инвесторов в Тюменской области представили на форуме TNF
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Лучшие практики сопровождения инвесторов в Тюменской области представил генеральный директор Фонда "Инвестиционное агентство Тюменской области" Николай Пуртов на площадке Промышленно-энергетического форума TNF 17 сентября. Удешевление в разы подключений к газовым и электросетям и сокращение сроков процедуры - эти кейсы необходимо представить участникам форума, считает Пуртов.
"Мы за два с половиной года выстроили модель по этому направлению. Реальный пример - инвестору насчитали 100 миллионов рублей подключения к сетям, после того, как мы поработали с поставщиком газа, это ему обошлось всего лишь в 57 тысяч. Для туристического объекта вначале стоимость была 17 миллионов, затем оказалась - 2 миллиона. Помогло то, что мы разбираемся внутри того, как идет формирование цены на подключение, и помогаем ресурсникам сокращать процедуры согласований разрешительных документов от ведомств. То есть это не традиционные 30 дней, а, к примеру, пять", - пояснил Николай Пуртов.
Также специалисты Проектного офиса регионального инвестагентства напрямую, минуя проектировщиков, выходят на ресурсоснабжающие компании для расчетов расходов количества потреблений электроэнергии, газа, воды.
Впервые инвестагентство делится опытом взаимодействия с инвесторами на площадке нефтегазового форума.
"Важно об этом говорить здесь, потому что на форуме есть наши действующие и потенциальные инвесторы, бизнесмены, которые планируют открыть производство в регионе. Мы показываем всем, что с Тюменской областью можно работать комфортно и продуктивно. Мы экономим деньги и время инвесторов и этим опытом готовы делиться со всеми", - подчеркнул гендиректор регионального инвестагентства.
Напомним, всего более 12 тыс. представителей из 1000 компаний участвуют в Промышленно-энергетическом форуме TNF. Он продолжит работу до 19 сентября.
Программа представлена на сайте.
Анжела Лебедева