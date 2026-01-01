Мастер-класс по созданию ватной игрушки пройдет в тюменской библиотеке

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

Мастер-класс "Ёлочные истории: литературные герои в ватных игрушках" состоится в библиотеке № 1 14 января. Начало - в 13 часов, собщает Централизованная городская библиотечная система.

Лепить из ваты фигурки знаменитых литературных героев и раскрашивать их научит педагог Светлана Вершинина. Новогодняя ёлка заиграет новыми красками в компании Маленького принца, Чебурашки, Медвежонка Паддингтона, Буратино, Чука и Гека. Каждый унесет с собой не просто поделку, а частичку сказки, уверяют организаторы.

Мастер-класс пройдет в рамках проекта "Художественная лаборатория: от слова к образу" по адресу: ул. А. Матросова, 27. Возрастное ограничение: 6+.