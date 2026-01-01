  • 13 января 202613.01.2026вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюмени 32 % работников рассчитывают на карьерный рост в 2026 году

Общество, 09:12 13 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32 % работающих в Тюмени ожидают повышения в должности в 2026 году. Среди мужчин на карьерный рост рассчитывают 37 %, среди женщин — лишь 26 %, сообщают эксперты сервиса SuperJob.

"Возраст является одним из ключевых факторов, определяющих карьерный оптимизм. Среди молодых работников до 35 лет надежды на повышение наиболее высоки — 37%. Среди 35—44-летних верят в рост 33% (здесь сравнительно высока доля недавно получивших повышение — 7 %), а среди работников старше 45 лет — 27 %", - отметили аналитики.

Обладатели высшего образования чаще рассчитывают на повышение (34 %), чем респонденты со средним профессиональным образованием (30 %).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# карьера , работа

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
11:02 13.01.2026В Тобольском музее представлена коллекция флаконов духов Франсуа Коти
10:40 13.01.2026В Тюмени ученикам начальной школы разрешили остаться дома
10:29 13.01.2026Жителям Тюменской области предлагают пройти опрос о качестве медпомощи в регионе
09:45 13.01.2026В Тюменской области заболеваемость ОРВИ и гриппом снизилась на 36 %

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора