В Тюмени 32 % работников рассчитывают на карьерный рост в 2026 году

Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

32 % работающих в Тюмени ожидают повышения в должности в 2026 году. Среди мужчин на карьерный рост рассчитывают 37 %, среди женщин — лишь 26 %, сообщают эксперты сервиса SuperJob.

"Возраст является одним из ключевых факторов, определяющих карьерный оптимизм. Среди молодых работников до 35 лет надежды на повышение наиболее высоки — 37%. Среди 35—44-летних верят в рост 33% (здесь сравнительно высока доля недавно получивших повышение — 7 %), а среди работников старше 45 лет — 27 %", - отметили аналитики.

Обладатели высшего образования чаще рассчитывают на повышение (34 %), чем респонденты со средним профессиональным образованием (30 %).