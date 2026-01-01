На 7,6 % проиндексировали страховые пенсии в Тюменской области

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 7,6 % проиндексировали страховые пенсии в Тюменской области с января 2026 года, сообщает региональное отделение СФР.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости увеличился на две тысячи рублей и составил 28,3 тыс. рублей. Вместе со страховой пенсией по старости повышены также страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Размер прибавки от индексации индивидуален для каждого пенсионера и зависит от суммы его текущих выплат.

Январская индексация охватила свыше 365 тыс. пенсионеров региона. Среди них: 314 тыс. неработающих пенсионеров. Средний размер пенсии для этой категории вырос на 1,9 тыс. рублей и составил 27,8 тыс. рублей. 51,8 тыс. работающих пенсионеров. У данной категории средний размер пенсии по старости увеличился на 1,7 тыс. рублей, достигнув 24,2 тыс. рублей.

Напомним, что индексация страховых пенсий работающим пенсионерам возобновлена с 1 января 2025 года. Механизм индексации имеет следующие особенности: уровень индексации рассчитывается не от текущей суммы выплат, а от размера пенсии, которую пенсионер получал бы в статусе неработающего; после прекращения трудовой деятельности пенсионер получит дополнительное повышение пенсии — она будет пересчитана с учётом всех пропущенных индексаций за период работы.

"Для граждан, оформивших пенсию в 2025 году и продолжающих трудовую деятельность, применён общий порядок индексации — повышение на 7,6 %. При этом если такой пенсионер уволится, ему не будет начислена дополнительная прибавка за пропущенные индексации, так как он начал получать пенсию уже после возобновления индексации в 2025 году", — сообщил управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Одновременно с индексацией пенсий на 7,6 % увеличены: стоимость индивидуального пенсионного коэффициента – с 145,69 рубля до 156,76 рубля; размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – с 8907,70 рубля до 9584,69 рубля.

В связи с новогодними праздниками часть пенсионеров Тюменской области получила проиндексированную пенсию за январь досрочно. Предновогодняя выплата затронула тех, у кого перечисление пенсии на банковские карты и счета пришлось на дни зимних каникул, включая 12 января 2026 года.

26 декабря 2025 года денежные средства были направлены 73 тысячам пенсионеров. Следующая выплата таким пенсионерам поступит уже в феврале.

Почтовые отделения в 2026 году осуществляют доставку проиндексированных выплат пенсионерам по стандартному графику – с 3 по 23 января.