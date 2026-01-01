  • 12 января 202612.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

На 7,6 % проиндексировали страховые пенсии в Тюменской области

Экономика, 17:49 12 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

На 7,6 % проиндексировали страховые пенсии в Тюменской области с января 2026 года, сообщает региональное отделение СФР.

В результате индексации средний размер страховой пенсии по старости увеличился на две тысячи рублей и составил 28,3 тыс. рублей. Вместе со страховой пенсией по старости повышены также страховые пенсии по инвалидности и по случаю потери кормильца. Размер прибавки от индексации индивидуален для каждого пенсионера и зависит от суммы его текущих выплат.

Январская индексация охватила свыше 365 тыс. пенсионеров региона. Среди них: 314 тыс. неработающих пенсионеров. Средний размер пенсии для этой категории вырос на 1,9 тыс. рублей и составил 27,8 тыс. рублей. 51,8 тыс. работающих пенсионеров. У данной категории средний размер пенсии по старости увеличился на 1,7 тыс. рублей, достигнув 24,2 тыс. рублей.

Напомним, что индексация страховых пенсий работающим пенсионерам возобновлена с 1 января 2025 года. Механизм индексации имеет следующие особенности: уровень индексации рассчитывается не от текущей суммы выплат, а от размера пенсии, которую пенсионер получал бы в статусе неработающего; после прекращения трудовой деятельности пенсионер получит дополнительное повышение пенсии — она будет пересчитана с учётом всех пропущенных индексаций за период работы.

"Для граждан, оформивших пенсию в 2025 году и продолжающих трудовую деятельность, применён общий порядок индексации — повышение на 7,6 %. При этом если такой пенсионер уволится, ему не будет начислена дополнительная прибавка за пропущенные индексации, так как он начал получать пенсию уже после возобновления индексации в 2025 году", — сообщил управляющий отделением Социального фонда России по Тюменской области Виталий Левенков.

Одновременно с индексацией пенсий на 7,6 % увеличены: стоимость индивидуального пенсионного коэффициента – с 145,69 рубля до 156,76 рубля; размер фиксированной выплаты к страховой пенсии – с 8907,70 рубля до 9584,69 рубля.

В связи с новогодними праздниками часть пенсионеров Тюменской области получила проиндексированную пенсию за январь досрочно. Предновогодняя выплата затронула тех, у кого перечисление пенсии на банковские карты и счета пришлось на дни зимних каникул, включая 12 января 2026 года.

26 декабря 2025 года денежные средства были направлены 73 тысячам пенсионеров. Следующая выплата таким пенсионерам поступит уже в феврале.

Почтовые отделения в 2026 году осуществляют доставку проиндексированных выплат пенсионерам по стандартному графику – с 3 по 23 января.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# отделение СФР по Тюменской области , пенсия

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:49 12.01.2026На 7,6 % проиндексировали страховые пенсии в Тюменской области
14:09 12.01.2026213 интернет-ресурсов с контрафактными ветеринарными препаратами заблокировали в Тюменской области
13:47 12.01.2026В Тюменской области в два раза сократили срок подключения логистического комплекса к газу
13:03 12.01.2026В Тюменский области в 2,3 раза вырос спрос на покупку бизнеса в сфере ИТ

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора