  • 13 января 202613.01.2026вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В проекте "Покупаем тюменское" участвуют почти 70 товаропроизводителей региона

Экономика, 08:49 13 января 2026

фото ИА "Тюменская линия"

В проекте "Покупаем тюменское" участвуют почти 70 товаропроизводителей региона. Об этом рассказал председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям облдумы Владимир Ковин, который подвел итоги реализации госпрограммы "Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей".

Организации и предприниматели Тюменской области, которые доставляют товары первой необходимости и оказывают социально значимые виды бытовых услуг в труднодоступных территориях муниципальных образований, получают весомую поддержку. "Поддержка труднодоступных территорий муниципальных образований - одно из важных направлений нашей работы, которому всегда уделяется пристальное внимание. Субвенции направляются на возмещение части расходов", - отметил Владимир Ковин.

По его словам, для обеспечения беспрепятственной реализации сельхозпродукции и продуктов питания местных товаропроизводителей, в муниципальных образованиях области регулярно проводят розничные ярмарки, в том числе ярмарки выходного дня. В этой связи постоянно предоставляются торговые места крестьянско-фермерским хозяйствам, физическим лицам для реализации выпускаемой продукции.

Глава аграрного комитета областной думы напомнил, что продолжается работа по привлечению инвесторов к строительству в Тюменской области логистических центров для аккумулирования производимой продовольственной продукции, реализации её предприятиям розничной торговли и организациям социальной сферы. "В целом, хотелось бы отметить, что правительство региона, управление Роспотребнадзора ведут системную работу по улучшению условий для комплексного развития сферы потребительского рынка Тюменской области", - сказал он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Владимир Ковин , облдума , потребительский рынок

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:51 13.01.2026Более 900 млн штук молоди ценных сиговых рыб выпустили в реки Обь-Иртышского бассейна за пять лет
10:18 13.01.2026Капремонт школы в Ишиме выполнен на 36 %
10:07 13.01.2026Легальность сырья для блюд проверили в 334 кафе и ресторанах Тюменской области
08:49 13.01.2026В проекте "Покупаем тюменское" участвуют почти 70 товаропроизводителей региона

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора