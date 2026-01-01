В проекте "Покупаем тюменское" участвуют почти 70 товаропроизводителей региона

фото ИА "Тюменская линия" фото ИА "Тюменская линия"

В проекте "Покупаем тюменское" участвуют почти 70 товаропроизводителей региона. Об этом рассказал председатель комитета по аграрным вопросам и земельным отношениям облдумы Владимир Ковин, который подвел итоги реализации госпрограммы "Развитие потребительского рынка и защита прав потребителей".

Организации и предприниматели Тюменской области, которые доставляют товары первой необходимости и оказывают социально значимые виды бытовых услуг в труднодоступных территориях муниципальных образований, получают весомую поддержку. "Поддержка труднодоступных территорий муниципальных образований - одно из важных направлений нашей работы, которому всегда уделяется пристальное внимание. Субвенции направляются на возмещение части расходов", - отметил Владимир Ковин.

По его словам, для обеспечения беспрепятственной реализации сельхозпродукции и продуктов питания местных товаропроизводителей, в муниципальных образованиях области регулярно проводят розничные ярмарки, в том числе ярмарки выходного дня. В этой связи постоянно предоставляются торговые места крестьянско-фермерским хозяйствам, физическим лицам для реализации выпускаемой продукции.

Глава аграрного комитета областной думы напомнил, что продолжается работа по привлечению инвесторов к строительству в Тюменской области логистических центров для аккумулирования производимой продовольственной продукции, реализации её предприятиям розничной торговли и организациям социальной сферы. "В целом, хотелось бы отметить, что правительство региона, управление Роспотребнадзора ведут системную работу по улучшению условий для комплексного развития сферы потребительского рынка Тюменской области", - сказал он.