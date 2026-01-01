  • 13 января 202613.01.2026вторник
Спектакль "Ася" покажут в библиотеке для молодежи в Тюмени

Общество, 09:01 13 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Спектакль "Ася" по мотивам одноименного произведения Ивана Тургенева покажут в Информационно-библиотечном центре для молодежи (ул. Червишевский тракт, 15) в Тюмени 16 января.

Классический текст переосмыслен и рассказывает о "сегодняшних" проблемах молодых людей: поиске идентичности, сложных отношениях, страхах и надеждах на будущее. Режиссура сохраняет дух оригинала, но переносит его в актуальный контекст – герои говорят языком XXI века, их переживания знакомы каждому молодому зрителю.

Актеры спектакля – участники молодежного театра-студии "Свобода". Вход можно оплатить по "Пушкинской карте", сообщают организаторы.

Спектакль пройдет с 18 до 19 часов. Возрастное ограничение: 6+.

