Условия преодоления кадрового дефицита в ТЭК обсуждают на HR-саммите TNF в Тюмени

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Условия преодоления кадрового дефицита в ТЭК обсудили представители компаний и вузов на пленарной сессии III HR-саммита 17 сентября. Он проходит в рамках Промышленно-энергетического форума TNF-2024 в Тюмени.

По данным партнера и руководителя практики консультирования по управлению персоналом ГК "Б1" Екатерины Уховой, дефицит кадров на рынке труда России составляет до 4,8 млн человек. Экономика продолжает расти – прогноз темпа прироста на ближайшие три года превышает 2%. При этом из-за снижения рождаемости произошло сокращение численности выпускников.

"Сейчас 98 процентов компаний отмечают, что испытывают кадровый голод в той или иной мере. Нефтегазовый сектор оптимистично планирует текучесть кадров на уровне 10 процентов, в 2023 году он составил 14 процентов. Этому могут способствовать внутренние проблемы компаний, где недостаточно эффективно выстроены производственные процессы, рост конкуренции за рабочие специальности, дефицит квалифицированных кадров, низкая привлекательность бренда", - уточнила эксперт.

В части преодоления дефицита крайне важная роль отведена кластерам "вуз-компания" и их совместной реализации программ подготовки кадров. Так, в Тюменском госуниверситете реализуют несколько кейсов. Ставку делают на том, что преподавание должно быть актуальным, ориентированным на практику.

"Мы в свое время договорились с компанией "Газпромнефть", создали Политехническую школу и начали там готовить специалистов. Магистратура мальчиковая, 20 человек, половина преподавателей – представители компании. Команда решала кейсы, которые как раз и интересуют производственников. Любое предприятие, которое хочет иметь высококлассных специалистов, должно участвовать в их подготовке", - подчеркнул ректор ТюмГУ Иван Романчук.

По оценке руководителя программы ООО "Газпромнефть НТЦ" Павла Сорокина, сотрудничество с вузом началось одновременно с формированием технологической стратегии.

"Нам нужен был университет с хорошей фундаментальной подготовкой и гибкой моделью управления. За это время из вуза, осуществляющего подготовку, Тюменский госуниверситет превратился в полноценного партнера. Там один культурный код, единая система бизнес-процессов, общее понимание принятия решений. И это дает понимание, что мы в рынке будем устойчивы", отметил Павел Сорокин.

Исполняющий обязанности ректора Тюменского индустриального университета Юрий Клочков сказал, что нефтегазовая отрасль и строительство по-прежнему популярны у молодежи. Это связано с традициями – целые поколения семей работают в этих отраслях, именно в них выпускники могут очень быстро выйти на самостоятельность. Глава вуза поделился тремя кейсами, которые реализуются совместно с лидерами рынка.

"Первый кейс - "Инкорпорация", когда компания отбирает студентов и дает им комплексные задачи. Так организация экономит на предварительном анализе. У них существует план встречи студентов с руководителями подразделений, затем проходит защита проектов. Второй кейс разработан совместно с "Мостостроем-11". Он самостоятельно определил преподавателей, которые читают лекции студентам. Компания взяла на себя часть оплаты труда этих преподавателей. Третий кейс – когда наши студенты отправляются на практику и знакомятся со своей работой на местах", - подчеркнул Юрий Клочков.

Генеральный директор АО "Мостострой-11" Николай Руссу отметил, что из 7,5 тыс. сотрудников компании – 1,2 тыс. пришли в нее молодыми специалистами и работают на протяжении 20-25 лет. Предприятие создает в партнерских вузах базовые кафедры, студенты которых со второго курса проходят практику ежегодно, погружаясь в различные профессии. К четвертому курсу они уже понимают, кем хотят быть. А когда выходят на преддипломную практику, то уже закреплены за профильным направлением, защищают диплом и приходят на производство.

В "Иркутской нефтяной компании" по взаимодействию с будущими кадрами пошли еще дальше. Как рассказала генеральный директор АО "ИНК-Капитал" Марина Седых, для детских садов разработали тематические книги, где рассказывают о профессиях нефтегазовой отрасли. В школах предметную профориентацию проводят уже с восьмого класса. Сотрудничает компания и с - студенты Иркутского госуниверситета работают на месторождениях. Еще один проект по привлечению кадров связан с созданием экосистемы в г. Усть-Куте, где компания строит завод полимеров на 1,6 тыс. рабочих мест. Одновременно с этим создается новая современная инфраструктура города.

Как рассказал корреспонденту информационного агентства "Тюменская линия" модератор пленарной сессии заместитель генерального директор АНО "Россия – страна возможностей" Дмитрий Гужеля, тюменские вузы развивают эффективные модели работы с отраслевыми партнерами.

"Это принципиально-разные модели. Тюменский государственный университет работает с бутиковой историей, и она очень востребована компаниями, корпорациями. С другой стороны, компаниям все равно нужен подход массовый, большое количество подготовленных специалистов и здесь кейс Тюменского индустриального университета очень интересен. И один и другой точно тиражируемые и точно поднимаемые до федерального уровня", - уточнил эксперт.

Оксана Корнеенкова