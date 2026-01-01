Тюменские аграрии могут возместить до 60 % стоимости газопоршневых электростанций

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

До 60 % стоимости газопоршневых электростанций могут возместить агропредприятия Тюменской области. Пилотный проект реализуют Минсельхоз России и "Газпром".

Как сообщает ведомство, главная цель инициативы – снизить затраты сельхозтоваропроизводитей на электроэнергию и повысить энергоэффективность производства.

Участвовать в проекте смогут предприятия, которые планируют установить такие станции до 2036 года. Субсидируются подключение газоиспользующего оборудования к инженерной инфраструктуре, проработка газоснабжения для агропредприятий.

В 2025 году в пилоте участвовали 20 площадок, инвестиции превысили 6 млрд рублей.

Отметим, что для поддержки предусмотрены льготные кредиты, в том числе по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". С 2026 года малый агробизнес сможет компенсировать до 60 % стоимости установок.