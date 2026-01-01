  • 20 января 202620.01.2026вторник
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер северо-восточный

Тюменские аграрии могут возместить до 60 % стоимости газопоршневых электростанций

Экономика, 12:08 20 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив) | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" (архив)

До 60 % стоимости газопоршневых электростанций могут возместить агропредприятия Тюменской области. Пилотный проект реализуют Минсельхоз России и "Газпром".

Как сообщает ведомство, главная цель инициативы – снизить затраты сельхозтоваропроизводитей на электроэнергию и повысить энергоэффективность производства.

Участвовать в проекте смогут предприятия, которые планируют установить такие станции до 2036 года. Субсидируются подключение газоиспользующего оборудования к инженерной инфраструктуре, проработка газоснабжения для агропредприятий.

В 2025 году в пилоте участвовали 20 площадок, инвестиции превысили 6 млрд рублей.

Отметим, что для поддержки предусмотрены льготные кредиты, в том числе по госпрограмме "Комплексное развитие сельских территорий". С 2026 года малый агробизнес сможет компенсировать до 60 % стоимости установок.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# АПК , господдержка , электричество

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 20.01.2026Каждый второй тюменец работает на предприятиях малого и среднего бизнеса
12:41 20.01.2026В тобольском аэропорту Ремезов пассажиропоток вырос на 8 % за год
12:30 20.01.2026Карьерные возможности разных форматов доступны жителям Тюменской области по нацпроекту
12:19 20.01.2026В Тюменской области вырос размер пособия по временной нетрудоспособности

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора