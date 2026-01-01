  • 20 января 202620.01.2026вторник
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер северо-восточный

В Тюменской области вырос размер пособия по временной нетрудоспособности

Экономика, 12:19 20 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырос в Тюменской области. И составляет в день 6 тыс. 827, 40 рублей. Ранее он был 5 тыс. 673,97 рублей.

Как сообщает Отделение фонда пенсионного и социального страхования Тюменской области, пособие рассчитывается исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за 2024 и 2025 годы: (2 млн 225 тыс. рублей. + 2 млн 759 тыс. рублей) / 730 дней.

Размер пособия зависит не только от дохода гражданина, но и от страхового стажа: более 8 лет — 100 % среднего дневного заработка; от 5 до 8 лет — 80 % среднего дневного заработка; стаж менее 5 лет — 60 % среднего дневного заработка.

Если заработок ниже МРОТ или стаж менее шести месяцев, средний дневной заработок считают с учетом минимального размера оплаты труда: в сравнении с прошлым годом он вырос более чем на четыре тысячи и составил 27 тыс. 93 рубля. Соответственно, минимальная оплата одного дня больничного в 2026 году: 890,73 рубля (27 093 руб. × 24 мес. / 730 дн.), умноженный на районный коэффициент (1,15 — для Тюменской области; 1,5 — для Уватского района).

Новые размеры страховых выплат для работающих граждан в случаях временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пособия по больничным и по беременности и родам) действуют в Тюменской области с 1 января 2026 года.

"С января текущего года в связи с установлением нового минимального размера оплаты труда изменились размеры пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Подчеркну: максимальный размер выплаты одинаков для всех получателей в масштабах страны. Но минимальный размер зависит от региона, где трудоустроен получатель выплаты. В Тюменской области есть своя специфика — применяется районный коэффициент", — пояснил управляющий региональным отделением Социального фонда России Виталий Левенков.

В 2025 году отделение СФР по Тюменской области направило: более 8 млрд рублей — на выплаты по временной нетрудоспособности; более 1,8 млрд рублей — на пособия по беременности и родам.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Социальный фонд России , выплаты , пособие

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 20.01.2026Каждый второй тюменец работает на предприятиях малого и среднего бизнеса
12:41 20.01.2026В тобольском аэропорту Ремезов пассажиропоток вырос на 8 % за год
12:30 20.01.2026Карьерные возможности разных форматов доступны жителям Тюменской области по нацпроекту
12:19 20.01.2026В Тюменской области вырос размер пособия по временной нетрудоспособности

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора