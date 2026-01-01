В Тюменской области вырос размер пособия по временной нетрудоспособности

Максимальный размер пособия по временной нетрудоспособности вырос в Тюменской области. И составляет в день 6 тыс. 827, 40 рублей. Ранее он был 5 тыс. 673,97 рублей.

Как сообщает Отделение фонда пенсионного и социального страхования Тюменской области, пособие рассчитывается исходя из предельных баз для начисления страховых взносов за 2024 и 2025 годы: (2 млн 225 тыс. рублей. + 2 млн 759 тыс. рублей) / 730 дней.

Размер пособия зависит не только от дохода гражданина, но и от страхового стажа: более 8 лет — 100 % среднего дневного заработка; от 5 до 8 лет — 80 % среднего дневного заработка; стаж менее 5 лет — 60 % среднего дневного заработка.

Если заработок ниже МРОТ или стаж менее шести месяцев, средний дневной заработок считают с учетом минимального размера оплаты труда: в сравнении с прошлым годом он вырос более чем на четыре тысячи и составил 27 тыс. 93 рубля. Соответственно, минимальная оплата одного дня больничного в 2026 году: 890,73 рубля (27 093 руб. × 24 мес. / 730 дн.), умноженный на районный коэффициент (1,15 — для Тюменской области; 1,5 — для Уватского района).

Новые размеры страховых выплат для работающих граждан в случаях временной нетрудоспособности и в связи с материнством (пособия по больничным и по беременности и родам) действуют в Тюменской области с 1 января 2026 года.

"С января текущего года в связи с установлением нового минимального размера оплаты труда изменились размеры пособия по временной нетрудоспособности и по беременности и родам. Подчеркну: максимальный размер выплаты одинаков для всех получателей в масштабах страны. Но минимальный размер зависит от региона, где трудоустроен получатель выплаты. В Тюменской области есть своя специфика — применяется районный коэффициент", — пояснил управляющий региональным отделением Социального фонда России Виталий Левенков.

В 2025 году отделение СФР по Тюменской области направило: более 8 млрд рублей — на выплаты по временной нетрудоспособности; более 1,8 млрд рублей — на пособия по беременности и родам.