  • 20 января 202620.01.2026вторник
  • В Тюмени -20..-22 С 4 м/с ветер северо-восточный

Каждый второй тюменец работает на предприятиях малого и среднего бизнеса

Экономика, 13:03 20 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ряде регионов России малый и средний бизнес обеспечивает более половины занятых в экономике. В Республике Калмыкия — 65,5%, в городе Москве — 63,9%, в Санкт-Петербург — 63,6%, в Новосибирской области — 53,8%, в Тюменской - 50,2%. Такие данные приводит министерство экономического развития Российской Федерации, комментируя итоги 2025 года.

"Территориями с наибольшим количеством зарегистрированных МСП по итогам 2025 года являются Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа — 2,1 млн единиц, 1,2 млн единиц и 0,8 млн единиц соответственно", - отмечено в сообщении.

По обновленным данным единого реестра субъектов МСП, по состоянию на начало января 2026 года в стране насчитывается 6 млн 835 тыс. малых и средних предприятий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 247 тыс. единиц (4%), и на 488 тыс. единиц (8%) — в цифрах 2024 года.

Сектор малого и среднего предпринимательства, являясь одним из драйверов экономики, продолжает расти. Этому во многом способствует разнообразный спектр мер поддержки бизнеса — от запуска своего дела до масштабирования для выхода на биржу и экспортные рынки. В рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" президентом поставлены новые задачи по переходу от количественного роста к качественному и созданию условий для формирования устойчивых и эффективных бизнесов, где рост дохода на одного работника будет в 1,2 раза превышать рост ВВП, напомнила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

"Сегодня МСП являются одним из ключевых элементов экономики, а их количество растет. В частности, если сравнивать с июлем прошлого года, когда произошло обновление реестра, количество субъектов МСП составляло 6,39 млн единиц. За полгода эта цифра увеличилась почти на полмиллиона. Это, в свою очередь, говорит о стабильной динамике роста сектора", — подчеркнула Татьяна Илюшникова.

С 2019 года на 919 тыс. (16%) увеличилось число субъектов МСП и на 144 тыс. (14%) — число созданных компаний. Сохраняется положительная динамика по количеству субъектов МСП в микро- и малом сегменте в приоритетных отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Это, в частности, информационные технологии (+ 36% к 2019 г.), общепит и гостиничный бизнес (+ 28% к 2019 г.), наука (+ 19% к 2019 г.), обрабатывающие производства (+ 11% к 2019 г.).

У компаний среднего сегмента МСП также сохраняется положительная динамика в приоритетных отраслях. Среди них — информационные технологии (+ 71% к 2019 г.), общепит и гостиничный бизнес (+ 129% к 2019 г.), наука (+ 14% к 2019 г.), обрабатывающие производства (+ 33% к 2019 г.).

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# малый бизнес , национальный проект Эффективная и конкурентная экономика , нацпроекты

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
13:03 20.01.2026Каждый второй тюменец работает на предприятиях малого и среднего бизнеса
12:41 20.01.2026В тобольском аэропорту Ремезов пассажиропоток вырос на 8 % за год
12:30 20.01.2026Карьерные возможности разных форматов доступны жителям Тюменской области по нацпроекту
12:19 20.01.2026В Тюменской области вырос размер пособия по временной нетрудоспособности

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора