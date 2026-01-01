Каждый второй тюменец работает на предприятиях малого и среднего бизнеса

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

В ряде регионов России малый и средний бизнес обеспечивает более половины занятых в экономике. В Республике Калмыкия — 65,5%, в городе Москве — 63,9%, в Санкт-Петербург — 63,6%, в Новосибирской области — 53,8%, в Тюменской - 50,2%. Такие данные приводит министерство экономического развития Российской Федерации, комментируя итоги 2025 года.

"Территориями с наибольшим количеством зарегистрированных МСП по итогам 2025 года являются Центральный, Приволжский и Южный федеральные округа — 2,1 млн единиц, 1,2 млн единиц и 0,8 млн единиц соответственно", - отмечено в сообщении.

По обновленным данным единого реестра субъектов МСП, по состоянию на начало января 2026 года в стране насчитывается 6 млн 835 тыс. малых и средних предприятий. По сравнению с аналогичным периодом прошлого года их число выросло на 247 тыс. единиц (4%), и на 488 тыс. единиц (8%) — в цифрах 2024 года.

Сектор малого и среднего предпринимательства, являясь одним из драйверов экономики, продолжает расти. Этому во многом способствует разнообразный спектр мер поддержки бизнеса — от запуска своего дела до масштабирования для выхода на биржу и экспортные рынки. В рамках нацпроекта "Эффективная и конкурентная экономика" президентом поставлены новые задачи по переходу от количественного роста к качественному и созданию условий для формирования устойчивых и эффективных бизнесов, где рост дохода на одного работника будет в 1,2 раза превышать рост ВВП, напомнила заместитель министра экономического развития России Татьяна Илюшникова.

"Сегодня МСП являются одним из ключевых элементов экономики, а их количество растет. В частности, если сравнивать с июлем прошлого года, когда произошло обновление реестра, количество субъектов МСП составляло 6,39 млн единиц. За полгода эта цифра увеличилась почти на полмиллиона. Это, в свою очередь, говорит о стабильной динамике роста сектора", — подчеркнула Татьяна Илюшникова.

С 2019 года на 919 тыс. (16%) увеличилось число субъектов МСП и на 144 тыс. (14%) — число созданных компаний. Сохраняется положительная динамика по количеству субъектов МСП в микро- и малом сегменте в приоритетных отраслях, ориентированных на внутренний спрос. Это, в частности, информационные технологии (+ 36% к 2019 г.), общепит и гостиничный бизнес (+ 28% к 2019 г.), наука (+ 19% к 2019 г.), обрабатывающие производства (+ 11% к 2019 г.).

У компаний среднего сегмента МСП также сохраняется положительная динамика в приоритетных отраслях. Среди них — информационные технологии (+ 71% к 2019 г.), общепит и гостиничный бизнес (+ 129% к 2019 г.), наука (+ 14% к 2019 г.), обрабатывающие производства (+ 33% к 2019 г.).