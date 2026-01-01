Тюменским водителям рекомендуют избегать дальних поездок в морозы

| Фото: ИА "Тюменская линия" | Фото: ИА "Тюменская линия"

Температура воздуха будет опускаться до -32 градусов в Тюменской области с 13 по 16 января. В морозы возрастает риск возникновения неисправностей автомобиля в пути, предупреждает ФКУ "Уралуправтодор".

Водителям следует избегать дальних поездок на личном транспорте; при возможности выбирать для передвижения железнодорожный транспорт – это безопаснее в текущих погодных условиях.

В регионе ведется круглосуточное патрулирование федеральных трасс, чтобы оперативно реагировать на любые происшествия.

Получить помощь автолюбители могут, обратившись по телефонам 8-800-200-63-06 или 112.