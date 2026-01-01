  • 13 января 202613.01.2026вторник
Тюменская ремесленная елка – в лидерах конкурса “Елки России”

Общество, 20:05 13 января 2026

Telegram-канал Максима Афанасьева | Фото: Telegram-канал Максима Афанасьева

Тюменская ремесленная елка, расположенная на пешеходной улице Дзержинского, вошла в тройку лидеров по итогам Всероссийского конкурса “Елки России”. Она заняла третье место.

Пост об этом на своей странице в Telegram-канале оставил глава города Максим Афанасьев.

Он поблагодарил всех, кто активно участвовал в голосовании.

По словам мэра, именно благодаря поддержке и заинтересованности тюменцев уникальные народные промыслы и талантливые мастера региона получают широкое общественное признание. Это особенно важно, ведь традиционные ремесла Тюмени продолжают развиваться и вносят значительный вклад в культурное наследие города.

“Это хороший знак, что юбилейный для областного центра год начался с такой яркой победы! Будем и дальше радоваться успехам и общим достижениям, которые становятся возможными благодаря вам, дорогие тюменцы!”, – заключил мэр.

# елки , конкурс

