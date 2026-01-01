Тюменский аэропорт Рощино отмечен на международном авиационном форуме

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Сервис по электронному документообороту аэропорта Рощино в Тюмени признан "Цифровым проектом года" на Международном авиационном инновационном форуме-2025. Проект подразумевает переход на полный электронный документооборот при обслуживании воздушных судов, сообщает "Новапорт Холдинг", в состав которого входит Рощино.

Цифровой подход позволил автоматизировать производственные и финансовые процессы, оперативно передавать данные, обмениваться ими с авиакомпаниями, внедрять удобные решения для сотрудников.

"За счёт внедрения так называемого "Мобильного перрона" команде аэропорта удалось сократить потери времени и задержки в обслуживании, а также снизить количество рутинных процессов. Увеличилась производительность информационных потоков и ускорилось согласование работ с авиакомпаниями", - прокомментировал генеральный директор аэропорта Рощино Игорь Лужбин.