  • 13 января 202613.01.2026вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Хоккеисты спортшколы "Водник" представят Тюменскую область на всероссийском турнире

Спорт, 18:34 13 января 2026

Администрация Тюмени | Фото: Администрация Тюмени

Хоккеисты тюменской спортивной школы "Водник" стали победителями регионального этапа соревнований "Золотая шайба" в юниорской группе 16-17 лет.

Теперь ребята представят Тюменскую область на следующем этапе - он пройдет в Нижегородской области с 25 февраля по 4 марта, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. "Желаем ребятам уверенной игры и спортивных достижений", - отметили в администрации.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# хоккей

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:34 13.01.2026Хоккеисты спортшколы "Водник" представят Тюменскую область на всероссийском турнире
15:04 13.01.2026Тюменские спортсмены завоевали награды окружных состязаний по жиму
15:15 12.01.2026Тюменские лучницы вернулись с наградами из Екатеринбурга
13:17 11.01.2026Тюменка Виктория Сливко стала второй в масс-старте чемпионата России по биатлону

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора