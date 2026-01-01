Хоккеисты спортшколы "Водник" представят Тюменскую область на всероссийском турнире
Хоккеисты тюменской спортивной школы "Водник" стали победителями регионального этапа соревнований "Золотая шайба" в юниорской группе 16-17 лет.
Теперь ребята представят Тюменскую область на следующем этапе - он пройдет в Нижегородской области с 25 февраля по 4 марта, сообщает департамент по спорту и молодежной политике администрации Тюмени. "Желаем ребятам уверенной игры и спортивных достижений", - отметили в администрации.