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На TNF подписано первое соглашение о поставках платформы кибербезопасности для Upstream

Экономика, 13:09 18 сентября 2024

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Платформу кибербезопасности для отраслевого уровня Upstream ("Апстрим") разработала компания "Positive Technologies". Первым покупателем стало ООО "Тетра Софт". Соглашение о сотрудничестве подписано на Промышленно-энергетическом форуме TNF 18 сентября.

"Для нас политическая повестка подобного союза - это безопасная добыча. Намерены совместно в техническом сотрудничестве добиться результата в виде киберустойчивого решения отраслевого уровня "Апстрим". Для нас это первый шаг в отраслевой кибербезопасности, противостоянии хакерских атак на государственном уровне", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" технический директор по развитию нефтегазовой отрасли компании "Positive Technologies" Ильяс Киреев.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

Добавим, "Апстрим" - сектор нефтяной индустрии, который включает в себя операции по поиску потенциальных мест залегания нефти, бурения разведочных и, в случае успешных результатов поиска, эксплуатационных скважин. Последующий процесс добычи углеводородов как на суше, так и на море.

Исполнительный директор ООО "Тетра Софт" Денис Свечников отметил, что в компании за 17 лет поняли, что не хватает опыта для создания полноценного отраслевого решения по безопасности. Поэтому было принято решение о взаимодействии с "Positive Technologies". Подписание на полях нефтегазового форума - стратегически важно, позволит тиражировать практику использования нового информационного решения на всю страну и за рубеж.

"Тюмень исторически является нашей корневой площадкой, потому что здесь представлены наши основные заказчики: НОВАТЭК, Газпром нефть, Газпром, Газпром недра, подразделения Лукойла. Промышленно-энергетический форум - самая представительная площадка", - считает Денис Свечников.

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" ﻿

ООО "Positive Technologies" представила на TNF EXPO межсетевой экран нового поколения для высоконагруженных систем — PT NGFW. В отличие от средств защиты других категорий, внедрение продуктов класса NGFW входит в перечень особо значимых проектов по импортозамещению, курируемых центрами компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР), пояснили специалисты компании.

"Для нас TNF - это рупор нефтегазового сектора, понимаем стратегическую значимость, видим определенную конверсию. Декларируем наши амбиции, возможности, маркетинг. Самый большой акцент мы делаем на промавтоматизацию и кибербезопасность бизнес-процессов нефтегазового сектора. Стенд киберполигона Standoff - это наш опыт работы за 20 лет", - добавил технический директор "Positive Technologies" Ильяс Киреев.

Промышленно-энергетический форум собрал более 12 тыс. представителей 1000 компаний. 70 компаний презентуют свои решения и наработки на отраслевой выставке. Форум работает 16-19 сентября.

Анжела Лебедева

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# кибербезопасность , подписание соглашения , ТНФ

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