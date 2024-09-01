На TNF подписано первое соглашение о поставках платформы кибербезопасности для Upstream

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

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Платформу кибербезопасности для отраслевого уровня Upstream ("Апстрим") разработала компания "Positive Technologies". Первым покупателем стало ООО "Тетра Софт". Соглашение о сотрудничестве подписано на Промышленно-энергетическом форуме TNF 18 сентября.

"Для нас политическая повестка подобного союза - это безопасная добыча. Намерены совместно в техническом сотрудничестве добиться результата в виде киберустойчивого решения отраслевого уровня "Апстрим". Для нас это первый шаг в отраслевой кибербезопасности, противостоянии хакерских атак на государственном уровне", - рассказал в интервью корреспонденту "Тюменской линии" технический директор по развитию нефтегазовой отрасли компании "Positive Technologies" Ильяс Киреев.

Добавим, "Апстрим" - сектор нефтяной индустрии, который включает в себя операции по поиску потенциальных мест залегания нефти, бурения разведочных и, в случае успешных результатов поиска, эксплуатационных скважин. Последующий процесс добычи углеводородов как на суше, так и на море.

Исполнительный директор ООО "Тетра Софт" Денис Свечников отметил, что в компании за 17 лет поняли, что не хватает опыта для создания полноценного отраслевого решения по безопасности. Поэтому было принято решение о взаимодействии с "Positive Technologies". Подписание на полях нефтегазового форума - стратегически важно, позволит тиражировать практику использования нового информационного решения на всю страну и за рубеж.

"Тюмень исторически является нашей корневой площадкой, потому что здесь представлены наши основные заказчики: НОВАТЭК, Газпром нефть, Газпром, Газпром недра, подразделения Лукойла. Промышленно-энергетический форум - самая представительная площадка", - считает Денис Свечников.

ООО "Positive Technologies" представила на TNF EXPO межсетевой экран нового поколения для высоконагруженных систем — PT NGFW. В отличие от средств защиты других категорий, внедрение продуктов класса NGFW входит в перечень особо значимых проектов по импортозамещению, курируемых центрами компетенций по развитию российского общесистемного и прикладного программного обеспечения (ЦКР), пояснили специалисты компании.

"Для нас TNF - это рупор нефтегазового сектора, понимаем стратегическую значимость, видим определенную конверсию. Декларируем наши амбиции, возможности, маркетинг. Самый большой акцент мы делаем на промавтоматизацию и кибербезопасность бизнес-процессов нефтегазового сектора. Стенд киберполигона Standoff - это наш опыт работы за 20 лет", - добавил технический директор "Positive Technologies" Ильяс Киреев.

Промышленно-энергетический форум собрал более 12 тыс. представителей 1000 компаний. 70 компаний презентуют свои решения и наработки на отраслевой выставке. Форум работает 16-19 сентября.

Анжела Лебедева