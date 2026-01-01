  • 15 января 202615.01.2026четверг
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Два человека погибли на пожаре в Заводоуковском округе

Происшествия, 10:07 15 января 2026

МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Два человека погибли на пожаре в жилом деревянном доме по ул. Клубной в с. Старая Заимка Заводоуковского муниципального округа вечером 14 января.

Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, на месте работали семь спасателей, было задействовано четыре единицы техники. Пожар ликвидирован на площади 42 кв. м.

Причина происшествия устанавливается.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пожар , управление МЧС по Тюменской области

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
10:51 15.01.2026Из горящего дома в Тюменском округе спасли двоих человек
10:29 15.01.2026Курьера мошенников отправили в колонию за обман пенсионеров в Тюмени
10:07 15.01.2026Два человека погибли на пожаре в Заводоуковском округе
18:32 14.01.2026Тюменца задержали за кражу сыра

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора