Два человека погибли на пожаре в Заводоуковском округе

| Фото: МЧС России по Тюменской области | Фото: МЧС России по Тюменской области

Два человека погибли на пожаре в жилом деревянном доме по ул. Клубной в с. Старая Заимка Заводоуковского муниципального округа вечером 14 января.

Как сообщили в МЧС России по Тюменской области, на месте работали семь спасателей, было задействовано четыре единицы техники. Пожар ликвидирован на площади 42 кв. м.

Причина происшествия устанавливается.