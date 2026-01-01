Капремонт школы в Ишиме выполнен на 36 %

t.me/Glava_Ishim t.me/Glava_Ishim

Капитальный ремонт школы №31 в Ишиме выполнен на 36 %. Работы на объекте шли практически все новогодние дни.

"Еженедельно инспектирую проведение работ в школе № 31. В очередной раз побывал на объекте капитального ремонта, где проанализировал результаты работы в праздничные дни. Из 12 выходных подрядная организация отдыхала только четыре, после чего снова приступила к ремонтным работам. Наша задача – к 1 сентября 2026 года запустить объект в эксплуатацию, чтобы юные ишимцы начали учебный год в обновлённом здании. Считаю, должны уложиться в срок, хотя сейчас процент выполнения работ пока на уровне 36 (могло бы быть 50 %)", - написал глава Ишима Федор Шишкин в своих аккаунтах в соцсетях.

Работы выполняют 20-25 специалистов, но трудовые ресурсы задействованы не в полной мере, так как на данный момент нет необходимых материалов - металлопрофиля, пиломатериала, отметил Шишкин. Будем дополнительно проводить рабочие совещания с участием генерального подрядчика по вопросу своевременного обеспечения комплектующими. Со стороны муниципалитета задержек нет: работы, выполненные до нового года, полностью оплачены.

Ремонт в школе № 31 проходит по нацпроекту, реализация которого находится на контроле президента РФ.

видео: t.me/Glava_Ishim