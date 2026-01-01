  • 13 января 202613.01.2026вторник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

В Тюменском округе горел строящийся дом 

Происшествия, 09:56 13 января 2026

Противопожарная служба Тюменской области | Фото: Противопожарная служба Тюменской области

Строящийся дом вспыхнул на ул. Новая в СНТ "Ручеек" в Тюменском округе 13 января, сообщает региональная противопожарная служба.

Сообщение о возгорании поступило в 19 часов 42 минуты. Пожар произошел в строении размерами 10 на 20 метров.

Огонь повредил кровлю дома и имущество на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет.

Предварительная причина пожара — короткое замыкание.

На тушение возгорания от противопожарной службы реагировали ОП-102 Московский, ОП-124 Перевалова вместе с МЧС России по Тюменской области.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# пожар , противопожарная служба

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
09:56 13.01.2026В Тюменском округе горел строящийся дом 
19:21 12.01.202614 миллионов рублей отдали мошенникам жители Тюменской области в новогодние каникулы
18:50 12.01.202688 нетрезвых водителей отстранили от управления транспортом с начала года
16:21 12.01.2026Школьник-бесправник устроил аварию с маршруткой в Тюмени

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора