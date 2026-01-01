В Тюменском округе горел строящийся дом
Строящийся дом вспыхнул на ул. Новая в СНТ "Ручеек" в Тюменском округе 13 января, сообщает региональная противопожарная служба.
Сообщение о возгорании поступило в 19 часов 42 минуты. Пожар произошел в строении размерами 10 на 20 метров.
Огонь повредил кровлю дома и имущество на площади 200 квадратных метров. Пострадавших нет.
Предварительная причина пожара — короткое замыкание.
На тушение возгорания от противопожарной службы реагировали ОП-102 Московский, ОП-124 Перевалова вместе с МЧС России по Тюменской области.