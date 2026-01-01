Легальность сырья для блюд проверили в 334 кафе и ресторанах Тюменской области

Легальность происхождения мясного сырья, которое используется для приготовления блюд в 334 кафе и ресторанах, проверили на юге Тюменской области, Ямале и в Югре в 2025 году. В отношении 320 из них выявлены нарушения через госсистему "Меркурий", сообщает региональное управление Россельхознадзора.

Самые распространенные нарушения - нет регистрации в компоненте "Цербер" и отсутствуют ветеринарные сопроводительные документы на мясную продукцию, отметили в ведомстве.

Предприятиям объявили 312 предостережений. Организовано и проведено шесть выездных проверок и четыре инспекционных визита. По их итогам возбуждено девять административных дел, выдано восемь предписаний.