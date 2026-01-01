  • 13 января 202613.01.2026вторник
Жителям Тюменской области предлагают пройти опрос о качестве медпомощи в регионе

Общество, 10:29 13 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Исследование качества медицинской помощи в регионах проводит Общероссийский народный фронт по поручению президента Владимира Путина. Жители Тюменской области могут принять участие в опросе и рассказать о своем опыте взаимодействия с системой здравоохранения, сообщает пресс-служба ОНФ.

Тюменцев просят поделиться информацией о том, насколько просто записаться к узкому специалисту, сколько времени приходится ждать приема, есть ли сложности с получением необходимых лекарств.

Собранные данные помогут проанализировать текущую ситуацию в сфере здравоохранения и подготовить предложения по ее улучшению. Итоги исследования будут направлены президенту и опубликованы в официальных соцсетях Общеросийского народного фронта.

Пройти опрос можно по ссылке.

# здравоохранение , Народный фронт

