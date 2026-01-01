В с. Исетском семья из четырех человек попала в ДТП
Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в селе Исетском 18 января, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.
На перекрестке столкнулись мусоровоз Man и автомобиль Peugeot. По предварительным данным, 21-летний водитель мусоровоза не уступил дорогу легковому автомобилю, ехавшему по главной дороге. В результате ДТП травмы получили 45-летний папа-водитель, его 34-летняя жена и две дочери 10 и 14 лет.
Обстоятельства выясняются.