В с. Исетском семья из четырех человек попала в ДТП

Происшествия, 13:14 19 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

Четыре человека, в том числе двое детей, пострадали в ДТП в селе Исетском 18 января, сообщает пресс-служба Госавтоинспекции Тюменской области.

На перекрестке столкнулись мусоровоз Man и автомобиль Peugeot. По предварительным данным, 21-летний водитель мусоровоза не уступил дорогу легковому автомобилю, ехавшему по главной дороге. В результате ДТП травмы получили 45-летний папа-водитель, его 34-летняя жена и две дочери 10 и 14 лет.

﻿

Обстоятельства выясняются.

# Госавтоинспекция Тюменской области , ДТП

﻿
