  • 19 января 202619.01.2026понедельник
  • В Тюмени -13..-15 С 3 м/с ветер восточный

МВД: мошенники активизировались в сервисе совместных поездок

Общество, 13:03 19 января 2026

фото Инны Пахомовой, ИА "Тюменская линия"

МВД РФ предупреждает о мошеннической схеме с совместными поездками. Злоумышленники используют специализированные чаты с поиском попутчиков для реализации мошеннических схем.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ отмечает, что использование схем с совместными поездками стало более активным с начала 2026 года.

"В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Когда жертва откликается, диалог переводят в мессенджере Telegram. Сотрудники МВД предупреждают, что мошенники отправляют фишинговые ссылки под предлогом бронирования места в поездке.

Киберполицейские призывают планировать поездки заранее и обращаться за услугами к официальным перевозчикам.

# кибермошенники , пассажиры , перевозки

