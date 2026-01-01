МВД: мошенники активизировались в сервисе совместных поездок

МВД РФ предупреждает о мошеннической схеме с совместными поездками. Злоумышленники используют специализированные чаты с поиском попутчиков для реализации мошеннических схем.

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ отмечает, что использование схем с совместными поездками стало более активным с начала 2026 года.

"В чатах и специализированных сообществах аферисты размещают предложения о поиске попутчиков, выбирая при этом маршруты из отдаленных или труднодоступных населенных пунктов", – говорится в сообщении.

Когда жертва откликается, диалог переводят в мессенджере Telegram. Сотрудники МВД предупреждают, что мошенники отправляют фишинговые ссылки под предлогом бронирования места в поездке.

Киберполицейские призывают планировать поездки заранее и обращаться за услугами к официальным перевозчикам.