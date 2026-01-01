МВД предупреждает о рисках использования публичных wi-fi сетей

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждает о рисках использования публичных wi-fi сетей, трафик которых в 2025 году в России вырос почти в 11 раз.

"Бесплатный доступ в bнтернет сегодня есть в ресторанах, отелях, аэропортах, книжных лавках и даже в отдельных торговых точках. Однако такая цифровая свобода сопряжена с определенными рисками, связанными с безопасностью данных и конфиденциальностью", - отмечено в сообщении.

Так, например, в прошлом году в аэропорту Шереметьево выявили поддельную точку доступа, предназначенную для получения несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей мессенджеров.

Чтобы минимизировать риски, киберполицейские рекомендуют при использовании публичных сетей wi-fi не вводить пароли от почты, социальных сетей или рабочих сервисов, а также не прибегать к услугам интернет-банкинга и не совершать онлайн-покупки.