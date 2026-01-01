  • 14 января 202614.01.2026среда
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

МВД предупреждает о рисках использования публичных wi-fi сетей

Общество, 14:07 14 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ предупреждает о рисках использования публичных wi-fi сетей, трафик которых в 2025 году в России вырос почти в 11 раз.

"Бесплатный доступ в bнтернет сегодня есть в ресторанах, отелях, аэропортах, книжных лавках и даже в отдельных торговых точках. Однако такая цифровая свобода сопряжена с определенными рисками, связанными с безопасностью данных и конфиденциальностью", - отмечено в сообщении.

Так, например, в прошлом году в аэропорту Шереметьево выявили поддельную точку доступа, предназначенную для получения несанкционированного доступа к аккаунтам пользователей мессенджеров.

Чтобы минимизировать риски, киберполицейские рекомендуют при использовании публичных сетей wi-fi не вводить пароли от почты, социальных сетей или рабочих сервисов, а также не прибегать к услугам интернет-банкинга и не совершать онлайн-покупки.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# кибермошенники , мобильный интернет

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
14:18 14.01.2026Андрей Миллер: в Тюменской области удалось сдержать аварийность с участием детей
14:07 14.01.2026МВД предупреждает о рисках использования публичных wi-fi сетей
13:56 14.01.2026Юргинцы обеспечили земляков на СВО теплыми вещами и средствами маскировки
13:34 14.01.2026Основы цифровой грамотности изучают участники проекта "Боевой кадровый резерв"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора