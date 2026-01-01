Почти каждый второй россиянин столкнулся с кибермошенничеством в 2025 году
Почти каждый второй гражданин столкнулся с кибермошенничеством в 2025 году, сообщили в в управлении по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.
Согласно результатам проведенного порталом "Сравни" социологического исследования, в 2025 году с кибермошенничеством сталкивались 42% опрошенных, 30% из которых удалось вовремя распознать признаки обмана и прекратить общение со злоумышленниками.
12% респондентов все же пострадали от действий аферистов, 3% из них стали жертвами дважды.
"Чаще всего мошенники связывались с пострадавшими с использованием мобильной связи, а также голосовой связи посредством мессенджеров", - отмечено в сообщении.