Бизнес обяжут оперативно сообщать МВД о подозрительной цифровой активности

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Проработку новой меры против телефонного и интернет‑мошенничества анонсировало управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно‑коммуникационных технологий МВД РФ. В рамках реализации государственной концепции противодействия преступлениям с использованием ИКТ ведомство совместно с профильными структурами предлагает обязать ключевые цифровые сервисы оперативно информировать правоохранителей о подозрительной активности.

Под потенциальное регулирование могут попасть операторы связи, интернет‑провайдеры, хостинг‑компании, организаторы распространения информации и поставщики услуг в сфере виртуальных активов. Суть инициативы состоит в выстраивании прямого канал обмена данными между бизнесом и силовыми ведомствами. При выявлении тревожных сигналов, от подменных номеров и фишинговых сайтов до сомнительных операций с криптовалютой, компании должны будут незамедлительно передавать сведения в органы, ведущие оперативно‑розыскную деятельность.

Эксперты подчеркнули, что такая система позволит не только ускорить реагирование на киберугрозы и повысить раскрываемость преступлений, но и предотвращать атаки до их реализации. Кроме того, мера призвана усилить ответственность бизнеса за контент и транзакции на своих платформах.

Сейчас специалисты прорабатывают ключевые детали механизма: определяют четкие критерии "подозрительной активности", выстраивают безопасные схемы передачи данных, продумывают гарантии защиты персональных сведений и устанавливают жесткие сроки уведомления правоохранителей. Реализация инициативы станет одним из этапов системной работы по противодействию киберпреступности в России.