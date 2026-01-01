Гамаки, фитболы и телевизоры закупили в палаты роддома №3 в Тюмени

| Фото: департамент здравоохранения Тюменской области | Фото: департамент здравоохранения Тюменской области

Платы обновили в родильном доме № 3 в Тюмени. Теперь там есть все для физической и психологической поддержки женщин, сообщили в областном департаменте здравоохранения.

В частности, в палатах появились гамаки, телевизоры, ванны и фитболы, светильники с музыкотерапией.

"Каждая деталь здесь имеет практический смысл. Если гамак — это инструмент для физического облегчения боли и правильного течения родов, то телевизор — инструмент для ментальной передышки. Мы создаем среду, где женщина чувствует поддержку на всех уровнях", - прокомментировала заведующая акушерским отделением №1 Родильного дома №3 Людмила Попкова.

Она добавила, что в роддоме создаются условия, в которых безопасность и комфорт пациенток являются основой качественной медицинской помощи.