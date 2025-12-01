  • 24 декабря 202524.12.2025среда
МВД РФ: мошенники обманывают пользователей маркетплейсов через схему заработка на сплит-покупках

Общество, 13:15 24 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Злоумышленники предлагают лёгкий заработок и представляются участниками "партнёрских программ" на маркетплейсах, рассказали в управлении по борьбе с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Потенциальной жертве при этом объясняют, что схема якобы легальна, нужно только оформить покупку дорогостоящей электроники в рассрочку ("в сплит") на своё имя, а вознаграждение будет выплачено после заказа.

Далее детали сценария могут отличаться. В одном случае обещают перевести первый взнос после оформления покупки, в другом — действительно перечисляют часть суммы, чтобы снять подозрения и повысить доверие.

После этого жертву убеждают выбрать товар, оформить его в сплит и указать адрес доставки. Как только заказ подтверждён, общение прекращается. Товар уходит неизвестным лицам, а обязательства по рассрочке остаются на потерпевшем.

Никакого отношения к партнёрским программам маркетплейсов такие предложения не имеют. Цель схемы — переложить финансовые обязательства на жертву и исчезнуть.

Однако распознать мошенничество просто: если вас просят сообщить лимит сплита или требуют скриншот аккаунта — перед вами мошенники.

# кибермошенничество , мошенничество , УМВД России

﻿
