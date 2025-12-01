В МВД назвали опасные сообщества в соцсетях и способы борьбы с ними

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Социальные сети являются самым эффективным и широким по охвату инструментом, с помощью которого злоумышленники могут вербовать пользователей в разные преступные организации. Особенному риску подвергаются несовершеннолетние пользователи, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

"Ребенок должен знать об опасностях общения с незнакомцами в интернете, а также доверять своим родителям. Важно, чтобы в случае опасности, появления странных друзей или попытки втянуть ребенка в сомнительную деятельность, он в первую очередь обращался за помощью к родителям", - подчеркнуто в сообщении.

Деструктивные сообщества могут нанести непоправимый вред психическому и физическому здоровью ребенка, могут быть опасны для жизни ребенка, заставить ребенка причинить вред себе или окружающим. Способны сформировать нетрадиционные духовно-нравственные ценности, опасные взгляды и убеждения, основанные на насилии и мизантропии.

К опасным сообществам в социальных сетях специалисты относят группы, пропагандирующие экстремистскую и нацистскую идеологию: террористические группировки (в том числе движение "Колумбайн", признанное террористическим движением на основании решения Верховного суда РФ), шутеры, нацистские, неонацистские движения и др.

Столь же опасны группы и каналы, пропагандирующие опасные увлечения: зацепинг, опасные квесты, группы с пропагандой наркотиков, трэш-стримеры, шок-контент, группы, пропагандирующие причинение вреда себе или окружающим: селфхарм (буквально переводится как "вред себе"), пиплхейт (движение, пропагандирующее ненависть к людям), депрессивно-суицидальные группы ("синий кит" и аналогичные), анорексию и др.

Опасны и группы, пропагандирующие нетрадиционные духовно-нравственные ценности: оккультизм, сатанизм, чайлдфри, феминизм, нетрадиционные сексуальные отношения, смену пола, гендерную идентичность, зоофилию и, и даже аниме-сообщества. В отличие от традиционной японской культуры аниме, современные аниме могут быть очень опасны, поскольку нередко пропагандируют насилие, сексуальные извращения, каннибализм, убийства и самоубийства. По данным исследователей через "кровавое аниме" популяризуется даже скулшутинг. Аниме-продукция также является лидером по депрессивно-суицидальному контенту. По данным опроса экспертов из числа сотрудников подразделений по делам несовершеннолетних органов внутренних дел, многие несовершеннолетние, имевшие опыт суицидального поведения, увлекались данной субкультурой.

"В интернете действует большое количество преступников, чьей целью является вовлечение все новых и новых пользователей в деятельность таких опасных сообществ. Такие лица называются "вербовщиками", - сообщает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Чаще всего вербовка начинается с личного и навязчивого общения. Вербовщики пытаются завладеть всем вниманием и временем пользователя.

Один из основных способов вербовки – маркетинговая "воронка вовлечения". Суть "воронки" заключается в том, что пользователь сначала привлекается в какую-либо группу по интересам, затем по активности в этих группах или комментариях, он отбирается и через личные сообщения приглашается в тематическое сообщество с более узкими интересами.

После этого происходит отбор пользователя в закрытые группы и чаты, где уже происходит вовлечение в опасную и даже преступную деятельность сообществ.

Особенностями таких групп может быть персональный доступ к ним только членам сообщества (особенно если общение происходит через мессенджеры). То есть родители или иное лицо не сможет попасть в группу, используя свои телефон или компьютер. После этого пользователи приступают к выполнению заданий в реальном мире.

Родителям необходимо спрашивать или аккуратно проверять, с кем ведёт переписку ребёнок в личных сообщениях. Также обращать внимание на поведение и новые интересы ребёнка: аниме, депрессивная литература, специализированные книги об оружии и стрельбе, замечать изменения круга общения ребёнка, спрашивать о его новых друзьях.

"Обращайте внимание на то, что ребенок в реальной жизни выполняет задания, полученные в интернете, так называемые челленджи. Они могут содержать опасные для здоровья действия, например: сделать фото в экстремальных условиях или пробраться на закрытую территорию", - рекомендуют киберполицейские.