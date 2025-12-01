  • 16 декабря 202516.12.2025вторник
Полицейские рассказали, как мошенники получают доступ к экрану под видом работодателя

Общество, 15:15 16 декабря 2025

фото Сергея Елесина, ИА "Тюменская линия"

Мошенники под видом работодателей и под предлогом "проверки лояльности" требуют у соискателей включать демонстрацию экрана и показывать личные чаты, настройки конфиденциальности, а также местоположение на карте, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Таким образом, под видом формальной процедуры злоумышленники в реальном времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях.

