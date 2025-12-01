Полицейские рассказали, как мошенники получают доступ к экрану под видом работодателя

Мошенники под видом работодателей и под предлогом "проверки лояльности" требуют у соискателей включать демонстрацию экрана и показывать личные чаты, настройки конфиденциальности, а также местоположение на карте, предупреждает управление по организации борьбы с противоправным использованием информационно-коммуникационных технологий МВД РФ.

Таким образом, под видом формальной процедуры злоумышленники в реальном времени получают доступ к переписке, данным аккаунтов, геолокации и кодам для авторизации в учетных записях.