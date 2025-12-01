  • 15 декабря 202515.12.2025понедельник
3,6 млн рублей вложил тюменец в мошеннические криптоинвестиции

Происшествия, 11:47 15 декабря 2025

Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

3,6 млн рублей потерял тюменец, поверив в возможности криптоинвестиций. В ходе переписки с неизвестным в мессенджере он перевел сумму через криптокошелек, но вместо прибыли получил разочарование: оказалось, что он общался с мошенниками.

По факту возбуждено уголовное дело, за результатами расследования следит прокуратура Калининского административного округа Тюмени.

Эта сумма - 3,6 млн - стала самой крупной, отданной злоумышленникам, в Тюменской области за минувшую неделю. Всего с 8 по 14 декабря от действий телефонных и интернет-мошенников пострадали 70 жителей региона. Общая сумма похищенных средств превысила 32 млн рублей, сообщает областная прокуратура.

# кибермошенники , криптовалюта

