Пьяный житель Юргинского округа поехал кататься на мотобуксировщике

Происшествия, 17:31 05 января 2026

Госавтоинспекция Тюменской области | Фото: Госавтоинспекция Тюменской области

0,89 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха составили показания алкотестера у 33-летнего водителя мотобуксировщика Brait, остановленного сотрудниками Госавтоинспекции в Юргинском округе. Автоинспекторам водитель рассказал, что пил пиво и поехал прокатиться.

На 354 км федеральной автодороги Тюмень-Омск в Абатском округе автоинспекторы остановили автомобиль "Лада Ларгус". Алкотестер показал у 53-летнего водителя 1,10 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Мужчина, житель Исетского округа, от пояснений отказался.

В Исетском округе на 115 ка региональной автодороги Шадринск-Ялуторовск сотрудники Госавтоинспекции остановили автомобиль "ВАЗ 2107". 37-летний водитель был пьян. Показания алкотестера - 0,92 мг алкоголя на литр выдыхаемого воздуха. Водитель признался, что после употребления алкоголя поехал на заправку.

