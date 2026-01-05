Бойцы из зоны СВО поблагодарили за поддержку учащихся тюменской школы "Лира"

| Фото: администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Учащихся тюменской школы № 73 "Лира" поблагодарил в видеообращении военнослужащий медицинской роты из зоны специальной военной операции, сообщает городская администрация.

"Дорогие земляки! Мы от всего сердца благодарим вас за поддержку бойцов! Нам доставили генератор, электростанцию, медизделия. Особенно примечательно то, что медизделия нам приобрели ученики тюменской школы "Лира" на вырученные от проведения школьной ярмарки средства", - подчеркнул он.

Также он высказал слова благодарности директору компании "Гипсолит" за передачу электростанции для подразделения морской пехоты.