  • 5 января 20265.01.2026понедельник
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Бойцы из зоны СВО поблагодарили за поддержку учащихся тюменской школы "Лира"

Общество, 17:49 05 января 2026

администрация Тюмени | Фото: администрация Тюмени

Учащихся тюменской школы № 73 "Лира" поблагодарил в видеообращении военнослужащий медицинской роты из зоны специальной военной операции, сообщает городская администрация.

"Дорогие земляки! Мы от всего сердца благодарим вас за поддержку бойцов! Нам доставили генератор, электростанцию, медизделия. Особенно примечательно то, что медизделия нам приобрели ученики тюменской школы "Лира" на вырученные от проведения школьной ярмарки средства", - подчеркнул он.

Также он высказал слова благодарности директору компании "Гипсолит" за передачу электростанции для подразделения морской пехоты.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# СВО

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
18:02 05.01.2026Школу с обсерваторией в Тюмени сдадут летом 2026 года
17:49 05.01.2026Бойцы из зоны СВО поблагодарили за поддержку учащихся тюменской школы "Лира"
17:12 05.01.2026Всероссийская премия анонсирована тюменским форумом TNF на 2026 год
16:43 05.01.2026Заводоуковские полицейские присоединились к акции "Ёлка желаний"

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора