Всероссийская премия анонсирована тюменским форумом TNF на 2026 год

| Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Мжельский, ИА "Тюменская линия"

Организаторы Промышленно-энергетического форума TNF, впервые в этом году учредившие Всероссийскую премию лучших технологических решений для ТЭК, объявили о том, что она будет запущена вновь в рамках TNF 2026.

Сейчас обсуждается структура "Территории технологий", уточняются номинации и регламент. Старт приёма заявок назначен на апрель 2026.

"Успешный опыт интеграции премии в программу TNF в 2025 году доказал свою эффективность. Мы увидели живой интерес со стороны промышленности к нашим финалистам. В 2026 году мы приложим все усилия, чтобы каждый перспективный проект получил максимальные шансы на реализацию. Мы приглашаем всех технологических предпринимателей, учёных и инженеров начинать подготовку своих заявок", — отметила Ольга Стасяк, куратор премии "Территория технологий".

Напомним, в 2025 году на конкурс поступило 97 заявок, 12 проектов боролись в финале, а три лучших решения разделили призовой фонд в 1,5 миллиона рублей.

Очный финал и награждение прошли на площадке форума TNF 2025 и вызвали большое внимание со стороны представителей отрасли, в жюри премии вошли представители большинства вертикально-интегрированных нефтяных компаний страны, сообщает пресс-служба TNF.