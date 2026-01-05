  • 5 января 20265.01.2026понедельник
Школу с обсерваторией в Тюмени сдадут летом 2026 года

Общество, 18:02 05 января 2026

ГУС ТО | Фото: ГУС ТО

Школа в микрорайоне Березняковском в Тюмени готова по плану - летом 2026 года. Площадь школы на 1 тыс. 101 учебное место более 20 тыс. кв. м, сообщает Главное управление строительства Тюменской области.

"Типовой проект - самый распространённый в регионе. По нему построена школа в районе ул. Мелиораторов. Школа в Березняковском тоже на основе этого проекта, но с изменениями - устроена обсерватория со всем необходимым оборудованием для занятий астрономического класса", - рассказала начальник управления строительства и строительной индустрии Главного управления строительства Тюменской области Ольга Кушнир.

Место под обсерваторию уже подготовили, привезут и установят её в апреле.

"Выполняем чистовую отделку помещений, поклейку обоев, декоративную штукатурку в рекреации, а также параллельно ведём монтаж подвесных потолков, - добавил начальник участка Гарик Авеян. - Процент готовности около - 70, мы практически закончили благоустройство территории, выполнили МАФы, посадку деревьев и газонов".

﻿
