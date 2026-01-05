  • 5 января 20265.01.2026понедельник
Заводоуковские полицейские присоединились к акции "Ёлка желаний"

Общество, 16:43 05 января 2026

УМВД по Тюменской области | Фото: УМВД по Тюменской области

К всероссийской акции "Ёлка желаний" присоединились сотрудники полиции межмуниципального отдела МВД России "Заводоуковский".

Начальник отдела совместно с сотрудниками Госавтоинспекции поздравили с наступающими праздниками детей и пожелали интересных встреч в новом году, крепкого здоровья, счастья и новых друзей.

В рамках акции "Ёлка желаний" Владислав Федоров исполнил желание ребят, которые мечтали прокатится в патрульном автомобиле.

Сотрудники ГАИ подъехали к дому с проблесковыми маячками. Затем сотрудники полиции подробно рассказали детям о возможностях патрульного автомобиля, показали радиостанцию, систему световой сигнализации и прокатили ребят.

Сотрудники Госавтоинспекции поздравили детей с наступающим новым годом и пожелали безопасных каникул, сообщает УМВД по Тюменской области.

