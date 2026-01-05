10 человек пострадали в двух ДТП на трассе Тюмень-Ханты-Мансийск

10 человек пострадали в двух ДТП на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск в Уватском округе 5 января, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

На 444 км трассы столкнулись Hyundai Tucson и Kia Cerato. По предварительным данным, 62-летний водитель Hyundai выехал на встречную полосу.

В аварии пострадали четыре человека: 58-летняя пассажирка Hyundai, жительница Нефтеюганска, 36-летняя водитель Kia и две ее 19-летние пассажирки, жительницы Ханты-Мансийска.

В этот же день на 324 км автодороги столкнулись Volkswagen и Mazda. Предварительно, 33-летний водитель Volkswagen выехал на встречную полосу.

Ранения получили шесть человек: водитель и 33-летняя пассажирка Volkswagen, жители п. Пойковского, возвращавшиеся домой из гостей. В Mazda пострадали 41-летняя женщина и трое подростков 18, 15 и 16 лет, жители с. Уват, они ехали в Тобольск.

В связи с обострением аварийной обстановки на федеральной автодороге Тюмень-Ханты-Мансийск Госавтоинспекция рекомендует водителям выбирать скорость с учетом дорожных и погодных условий.