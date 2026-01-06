В аварии под Ялуторовском погибла беременная мать двоих детей
Беременная мать двоих детей погибла в аварии под Ялуторовском. Столкновение машин Renault Logan и Toyota Corolla произошло на 17 километре региональной автодороги Ялуторовск - Ярково, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.
28-летняя водитель Renault Logan не справилась с управлением машины, автомобиль выехал на полосу встречного движения. Ранения получили три его пассажира 58-летний мужчина и двое детей, мальчик двух лет и трехлетняя девочка. Дети перевозились в автокреслах. Для будущего ребенка в багажнике находилась автолюлька.