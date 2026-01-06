  • 6 января 20266.01.2026вторник
В аварии под Ялуторовском погибла беременная мать двоих детей

Происшествия, 17:24 06 января 2026

ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

Беременная мать двоих детей погибла в аварии под Ялуторовском. Столкновение машин Renault Logan и Toyota Corolla произошло на 17 километре региональной автодороги Ялуторовск - Ярково, сообщает Госавтоинспекция Тюменской области.

28-летняя водитель Renault Logan не справилась с управлением машины, автомобиль выехал на полосу встречного движения. Ранения получили три его пассажира 58-летний мужчина и двое детей, мальчик двух лет и трехлетняя девочка. Дети перевозились в автокреслах. Для будущего ребенка в багажнике находилась автолюлька.

