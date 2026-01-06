30 человек ранены в авариях на дорогах Тюменской области за сутки

| Фото: ГИБДД Тюменской области | Фото: ГИБДД Тюменской области

30 человек получили ранения в восьми авариях на дорогах Тюменской области за сутки. В числе пострадавших восемь детей от двух до 17 лет, сообщает региональная Госавтоинспекция.

Четыре дорожных аварии произошло на федеральных автодорогах, в том числе три - на трассе Тюмень - Ханты-Мансийск в Уватском и Тобольском округах. В них ранены 24 человека. Причинами дорожно-транспортных происшествий стали нарушения правил обгона и выезд на встречную полосу.

Госавтоинспекция рекомендует водителям избегать опасных маневров обгона и выезда на встречную полосу, соблюдать скоростной режим, быть осторожнее на дорогах, особенно, если в машине есть дети.