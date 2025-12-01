Тюменская пенсионерка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам

Пенсионерка из Тюмени стала очередной жертвой мошенников, которые работали по схеме "Родственник попал в аварию". Обманным путем они выманили у потерпевшей миллион рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Пожилая женщина рассказала, что на ее стационарный телефон позвонил неизвестный, представился медицинским работником и сообщил, что дочери пенсионерки нужна операция после ДТП. Для лечения срочно нужны деньги, за которыми приедет курьер. Вместо того, чтобы позвонить дочери и убедиться, что с ней все в порядке, женщина отдала незнакомому курьеру все сбережения.

Только спустя время она выяснила, что никакого ДТП и операции не было, а с ней связались мошенники. По данному факту следственным отделом ОП № 7 УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело. Санкция статьи - лишение свободы на срок до шести лет. Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что медицинские работники никогда не будут требовать каких-либо денежных средств. Если подобные звонки поступают, нужно незамедлительно прекращать разговор – это звонят мошенники. Получив тревожное сообщение, прежде всего следует дозвониться до родственника, о котором идет речь, а после передать информацию в органы внутренних дел.