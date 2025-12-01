  • 13 декабря 202513.12.2025суббота
  • USD79,7296
    EUR93,5626
  • В Тюмени -7..-9 С 2 м/с ветер южный

Тюменская пенсионерка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам

Происшествия, 18:42 12 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Пенсионерка из Тюмени стала очередной жертвой мошенников, которые работали по схеме "Родственник попал в аварию". Обманным путем они выманили у потерпевшей миллион рублей, сообщает УМВД по Тюменской области.

Пожилая женщина рассказала, что на ее стационарный телефон позвонил неизвестный, представился медицинским работником и сообщил, что дочери пенсионерки нужна операция после ДТП. Для лечения срочно нужны деньги, за которыми приедет курьер. Вместо того, чтобы позвонить дочери и убедиться, что с ней все в порядке, женщина отдала незнакомому курьеру все сбережения.

Только спустя время она выяснила, что никакого ДТП и операции не было, а с ней связались мошенники. По данному факту следственным отделом ОП № 7 УМВД России по Тюмени возбуждено уголовное дело. Санкция статьи - лишение свободы на срок до шести лет. Правоохранители устанавливают причастных к совершению преступления.

Сотрудники полиции напоминают гражданам, что медицинские работники никогда не будут требовать каких-либо денежных средств. Если подобные звонки поступают, нужно незамедлительно прекращать разговор – это звонят мошенники. Получив тревожное сообщение, прежде всего следует дозвониться до родственника, о котором идет речь, а после передать информацию в органы внутренних дел.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# мошенники

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
20:54 12.12.2025В Ишиме директора предприятия обвиняют в краже котлов на 6 млн рублей
20:01 12.12.2025600 тысяч рублей выплатит УК тюменке за неубранную наледь на крыльце
18:42 12.12.2025Тюменская пенсионерка лишилась миллиона рублей, поверив мошенникам
15:37 12.12.2025Житель Голышманово за незаконную рубку лишился бензопилы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора