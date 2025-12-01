  • 12 декабря 202512.12.2025пятница
  • USD79,3398
    EUR92,9384
  • В Тюмени -5..-7 С 4 м/с ветер южный

В России сбережения граждан дополнительно защитят

Политика, 15:59 12 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Более семи тысяч жителей Тюменской области установили мобильное приложение «Радар.НФ»

С 14 декабря 2025 года вступают в силу изменения в законодательство, которые направлены на дополнительную защиту средств граждан.

Согласно новым положениям, размещать средства государственных корпораций и компаний, фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов, а также открывать счета эскроу по долевому строительству можно будет только в тех кредитных организациях, которые соответствуют определенному уровню кредитного рейтинга, сообщается на сайте Государственной думы РФ.

"Закон позволит дополнительно обезопасить как средства государственных компаний и корпораций, так и наших граждан, в частности участников долевого строительства. Теперь они будут размещаться только в тех банках, которые признаны надежными в соответствии с национальным кредитным рейтингом", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Требования к уровню кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале будет определять правительство РФ. Полномочия закреплены нормой, которая также начнет работать с 14 декабря. По словам председателя Госдумы, "наша страна прошла через тяжелые кризисы 90-х, когда люди потеряли свои сбережения".

"Важно, чтобы средства размещались в надежных кредитных организациях", – подчеркнул он.

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# Госдума , закон , кибермошенники , строительство , туризм , эскроу

Ранее в сюжете

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
15:59 12.12.2025В России сбережения граждан дополнительно защитят
12:41 12.12.2025Антикоррупционное законодательство обсудят в Тюмени в начале 2026 года
09:46 12.12.2025Решение о завершении формирования Тюменского округа примут депутаты 26 декабря
17:27 11.12.2025Всероссийский конкурс "Семейная столица" будет поводиться с 2026 года

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора