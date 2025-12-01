В России сбережения граждан дополнительно защитят

| Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Далее в сюжете Более семи тысяч жителей Тюменской области установили мобильное приложение «Радар.НФ»

С 14 декабря 2025 года вступают в силу изменения в законодательство, которые направлены на дополнительную защиту средств граждан.

Согласно новым положениям, размещать средства государственных корпораций и компаний, фонда персональной ответственности туроператора, Агентства по страхованию вкладов, а также открывать счета эскроу по долевому строительству можно будет только в тех кредитных организациях, которые соответствуют определенному уровню кредитного рейтинга, сообщается на сайте Государственной думы РФ.

"Закон позволит дополнительно обезопасить как средства государственных компаний и корпораций, так и наших граждан, в частности участников долевого строительства. Теперь они будут размещаться только в тех банках, которые признаны надежными в соответствии с национальным кредитным рейтингом", – отметил председатель Госдумы Вячеслав Володин.

Требования к уровню кредитного рейтинга по национальной рейтинговой шкале будет определять правительство РФ. Полномочия закреплены нормой, которая также начнет работать с 14 декабря. По словам председателя Госдумы, "наша страна прошла через тяжелые кризисы 90-х, когда люди потеряли свои сбережения".

"Важно, чтобы средства размещались в надежных кредитных организациях", – подчеркнул он.