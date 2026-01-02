  • 2 января 20262.01.2026пятница
Городская мастерская чудес открылась в тюменской "Конторе пароходства"

Общество, 17:16 02 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Городская мастерская чудес начала работать в Тюмени в мультицентре "Контора пароходства" (ул. 25 Октября, 23а, стр. 1). Со 2 по 11 января на мастер-классы, читки, кинопоказы и экскурсии ждут всех желающих, сообщают организаторы.

Так, 3 января в 16 часов 30 минут стартует мастер-класс по лепке из воздушного пластилина для детей и родителей, а в 17 часов — по созданию игрушек из золотой фольги от художницы Леры Карма. В 18 часов начнется "Конек-горбунок: читка".

На 5 января запланированы мастер-класс по созданию обвеса и кинопоказ художественного фильма "Токийская повесть" (1953) с Алексеем Митряковым. 6 января с 12 до 19 часов будет работать рождественский маркет "Солянка".

7 января состоятся мастер-классы по созданию венка из ели, бусин, ягод и игрушек от мастерицы Анны Градобоевой, а также мастер-класс по созданию миниатюры тюменского ковра с мастерицей Натальей Денисовой.

8 января пройдет кинопоказ мультфильма "Конек-горбунок" и арт-медиация по выставке "Конек". 9 января желающие смогут создать коллажи и спеть в караоке вместе с сообществом "Музсходка".

10 января состоится экскурсия по историческим местам города с экскурсоводом и руководителем проектов в сфере молодежного туризма Алиной Тепляковой. Старт - в сквере Згерского. Вход свободный.

Подробная информация о мероприятиях и регистрации на них - по ссылке.

Возрастное ограничение: 12+

