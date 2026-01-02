  • 2 января 20262.01.2026пятница
  • USD80,7220
    EUR94,5120
  • В Тюмени -19..-21 С 4 м/с ветер северный

Тюменцы сыграют в интеллектуальный квиз по популярной культуре

Общество, 16:15 02 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Тематическая новогодняя интеллектуальная игра по отечественной и зарубежной популярной культуре пройдет в молодежной резиденции "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56/2, 6 этаж, зал "Повод") в Тюмени 3 января. Начало в 18 часов, сообщает пресс-служба учреждения.

Участники квиза смогут показать свои знания в обширной сфере популярной культуры и открыть для себя что-то новое и интересное. Победители получат памятные призы от организаторов.

Вход свободный, по регистрации. Возрастное ограничение: 14+

Подписывайтесь на наш Telegram-канал и первыми узнавайте главные новости
Читайте нас в Дзен

Поделиться:

# интеллектуальные игры , квиз , молодежь

Последние новости

Все новости

Актуальные темы

Все новости

Архив новостей

﻿
17:16 02.01.2026Городская мастерская чудес открылась в тюменской "Конторе пароходства"
16:58 02.01.2026Коллекцию из 50 рождественских щелкунчиков собрала жительница Тюмени
16:15 02.01.2026Тюменцы сыграют в интеллектуальный квиз по популярной культуре
15:37 02.01.2026Использование цеолита помогает повысить урожайность, считают тюменские агрономы

Настоящий ресурс использует сервисы веб-аналитики Яндекс Метрика и Рейтинг Mail, предоставляемые компаниями ООО "Яндекс", 119021, Россия, Москва, ул. Л. Толстого, 16 (далее — Яндекс) и ООО "ВК", 125167, Ленинградский проспект 39, стр. 79 (далее - ВК). Сервисы Яндекс Метрика и Рейтинг Mail используют файлы "cookie" с целью сбора технических данных посетителей для обеспечения работоспособности и улучшения качества обслуживания. Продолжая использовать ресурс, Вы автоматически соглашаетесь с использованием данных технологий.

Собранная при помощи "cookie" информация не может идентифицировать вас, однако может помочь нам улучшить работу сайта. Информация об использовании вами данного сайта, собранная при помощи "cookie", будет передаваться Яндексу и ВК и храниться на серверах Яндекса и ВК в РФ. Вы можете отказаться от использования "cookie", выбрав соответствующие настройки в браузере. Политика оператора