Тюменцы сыграют в интеллектуальный квиз по популярной культуре
Тематическая новогодняя интеллектуальная игра по отечественной и зарубежной популярной культуре пройдет в молодежной резиденции "Башня" (ул. Орджоникидзе, 56/2, 6 этаж, зал "Повод") в Тюмени 3 января. Начало в 18 часов, сообщает пресс-служба учреждения.
Участники квиза смогут показать свои знания в обширной сфере популярной культуры и открыть для себя что-то новое и интересное. Победители получат памятные призы от организаторов.
Вход свободный, по регистрации. Возрастное ограничение: 14+