Коллекцию из 50 рождественских щелкунчиков собрала жительница Тюмени

Общество, 16:58 02 января 2026

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

Коллекцию, которая насчитывает более 50 рождественских щелкунчиков, собрала жительница Тюмени Диана Рахимова. В основном это деревянные солдатики в красных мундирах, знакомые по советскому мультфильму 1973 года. Но есть и авторские куклы, ватные игрушки, стеклянные украшения, мыло в форме сказочного персонажа, пишет "Тюменская область сегодня".

Коллекция хранится в старом чемодане, украшенном тюменской росписью. Первого щелкунчика Диана приобрела в виде заготовки и попросила раскрасить коллегу. Позже начала создавать игрушки сама, а затем коллекция стала пополняться подарками.

По словам тюменки, щелкунчик — это символ добра и победы света над тьмой, который возвращает взрослых в детство, где всегда ждут чуда. Самые ценные экземпляры для неё — сделанные вручную.

