В Тюмени подвели итоги работы Совета муниципальных образований

Политика, 19:58 29 декабря 2025

Ассоциация "Совет муниципальных образований Тюменской области" | Фото: Ассоциация "Совет муниципальных образований Тюменской области"

Итоги работы Совета муниципальных образований Тюменской области подвели на XVI Съезде в Тюмени. Участниками стали главы и представители округов региона, сообщает информационный центр правительства региона.

Делегаты утвердили отчёт о деятельности за 2025 год и план работы на 2026 год. В рамках съезда рассмотрены ключевые вопросы, связанные с развитием муниципальной системы и переходом на одноуровневую модель местного самоуправления. Также приняты решения о включении муниципальных округов в состав Совета и приведении его структуры и нормативных документов в соответствие с действующим законодательством.

В числе приоритетных направлений на 2026 год: поддержка участников СВО и членов их семей; вовлечение участников и ветеранов спецоперации в общественную и муниципальную повестку, развитие кадрового потенциала органов местного самоуправления.

# итоги , округа

