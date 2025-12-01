  • 11 декабря 202511.12.2025четверг
Ущерб от киберпреступлений в Тюменской области составил 1,7 млрд рублей

Происшествия, 19:45 10 декабря 2025

Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия" | Фото: Сергей Елесин, ИА "Тюменская линия"

1 млрд 770 млн рублей составила сумма ущерба от киберпреступлений в Тюменской области за 10 месяцев 2025 года. В общем объеме всех преступлений 42,7 % совершаются с использованием информационно-коммуникационных технологий, сообщает региональная прокуратура.

В структуре ИТ-преступлений – 65,5 % - мошенничество и кражи имущества. Такие данные привели на заседании межведомственной рабочей группы по вопросам профилактики и противодействия преступлениям, совершаемым с использованием информационно-коммуникационных технологий.

Заместитель прокурора региона Сергей Долгих ориентировал участников совещания на необходимость принятия совместных мер, направленных на пресечение преступных посягательств, повышению качества проводимой профилактической работы с населением о способах мошеннических посягательств.

Отметим, в Тюменской области действует информационный ресурс стопмошенники72.рф. С его помощью можно узнать больше о финансовой безопасности и противодействии кибермошенникам.

# безопасность , кибермошенники , прокуратура

