Тюменский астролог дала прогноз на год красной огненной лошади

| Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия" | Фото: Инна Пахомова, ИА "Тюменская линия"

Год красной огненной лошади по восточному календарю начнется 17 февраля 2026 года. Тюменский астролог Ирина Березовская рассказала о том, что сулит 2026 год, пишет "Тюменская область сегодня".

"Огонь – это про красоту, стремительность, высокие скорости и яркие эмоции. А Лошадь, символ года, покровительствует искусству, красоте и романтике. На первый план выйдет сфера отношений. Эстетика, скорость, напор, лидерство – это год для сильных и активных людей", - рассказала она.

Астролог советует настроиться завоевывать и достигать целей с помощью быстрых решений, упорства и яркой харизмы. Год, по ее словам, предстоит очень активный. Судьба будет благоволить тем, кто не боится проявлять инициативу. Однако, при всей активности важно сохранять холодный разум, чтобы принимать верные решения в потоке событий.